Ученые Удмуртии ищут технологии «лечения» трещин в корпусе МКС

Физики УдГУ разрабатывают новые материалы для космической отрасли.

Ижевск. Удмуртия. Ученые из Удмуртии разрабатывают материалы для международной космической станции. В Удмуртском государственном университете ищут технологии «лечения» трещин в корпусе МКС. Об этом на своей странице в сети «ВКонтакте» сообщил глава республики Александр Бречалов в рамках проекта «Люди дела», посвященного Году науки и технологий.

Разработки в области космического материаловедения начались в УдГУ около 20 лет назад с цикла работ для Европейского космического агентства. В дальнейшем такое международное сотрудничество позволило ученым Удмуртии войти со своими экспериментами в российскую программу исследований на МКС.

Как рассказал заведующий лабораторией физики конденсированных сред УдГУ доктор физико-математических наук Михаил Кривилев, он и его команда сейчас разрабатывают технологию для устранения трещин на борту МКС.

«Эксперименты, которые проводятся на борту международной космической станции, включают испытания материалов в условиях невесомости, - прокомментировал Михаил Кривилев. - И это как раз такие условия, когда у нас в материале формируется новая структура, новые фазы и новые свойства данного материала».

Напомним, в сентябре 2019 года на МКС была зафиксирована небольшая утечка воздуха. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля «Звезда» и в марте 2021 года заделал ее. Однако проблема ремонта корпуса МКС в условиях невесомости в открытым космосе остается, и сейчас физики ищут пути ее эффективного решения.

В лаборатории УдГУ сплавы алюминия спаивают друг с другом. Далее процесс моделируется на компьютере, как это будет происходить в условиях невесомости. Модель помогает рассчитать скорость пайки и затвердевания металла. Проделанная работа поможет качественнее провести эксперимент на МКС. Сейчас подбираются материалы и режим пайки.