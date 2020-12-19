Увеличить показатели удалось за счет установки баков для раздельного сбора.

Ижевск. Удмуртия. В 2020 году Удмуртия отправила на переработку втрое больше отходов. Об этом сообщает пресс-служба регоператора по обращению с ТКО в Удмуртии ООО «Спецавтохозяйство».

В 2019 году объем вторсырья составил 772 тоны. В этом году мусоросортировочные комплексы на Нылгинском полигоне «Чистый город» и в Глазове «собрали» более 2 тыс. тонн отходов на переработку - это 200 КамАЗов вторсырья. Основную часть из этого объема составили стекло – 488 тонн, ПЭТ – 471 тонна и макулатура – 350 тонн.

Сегодня на сортировку мусоровозы везут не только раздельно собранные жителями отходы, но и мусор из обычных контейнеров. «Процент выборки полезных фракций из жёлто-зелёных спецбаков в разы больше - они прошли и предварительную сортировку жителями, и в них меньше органики, а значит вторсырьё чище, - отмечает регоператор.