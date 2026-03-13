Мусоровозы не могут подъехать к площадкам.
Грахово. Удмуртия. В связи с весенней распутицей региональный оператор не может подъехать к некоторым контейнерным площадкам в селе Грахово. Чтобы избежать скопления отходов, мусорные баки временно перенесены на другие адреса, сообщили в районной администрации.
Контейнеры перенесли на следующие адреса:
— с улицы Заречной на улицу Чапаева, 25;
— с улицы Рябиновой на улицу Промкомбинатскую, 21;
— с улицы Юбилейной на улицу Первомайскую, 1.
Как только распутица сойдёт на нет, контейнеры вернут на прежние места.
