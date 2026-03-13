Грахово. Удмуртия. В связи с весенней распутицей региональный оператор не может подъехать к некоторым контейнерным площадкам в селе Грахово. Чтобы избежать скопления отходов, мусорные баки временно перенесены на другие адреса, сообщили в районной администрации.

Контейнеры перенесли на следующие адреса:

— с улицы Заречной на улицу Чапаева, 25;

— с улицы Рябиновой на улицу Промкомбинатскую, 21;

— с улицы Юбилейной на улицу Первомайскую, 1.



Как только распутица сойдёт на нет, контейнеры вернут на прежние места.