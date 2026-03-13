Закрыть
В Грахово временно перенесли мусорные контейнеры из-за распутицы

11:51, 13 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Грахово временно перенесли мусорные контейнеры из-за распутицы
#Грахово\n#Удмуртия\n#мусор
Источник фото: Граховский район
Мусоровозы не могут подъехать к площадкам.

Грахово. Удмуртия. В связи с весенней распутицей региональный оператор не может подъехать к некоторым контейнерным площадкам в селе Грахово. Чтобы избежать скопления отходов, мусорные баки временно перенесены на другие адреса, сообщили в районной администрации.

Контейнеры перенесли на следующие адреса:

— с улицы Заречной на улицу Чапаева, 25;
— с улицы Рябиновой на улицу Промкомбинатскую, 21;
— с улицы Юбилейной на улицу Первомайскую, 1.

Как только распутица сойдёт на нет, контейнеры вернут на прежние места.

