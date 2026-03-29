С 11 апреля в Ижевске стартует череда субботников
12:00, 29 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка города\n#субботники\n#мусор
Источник фото: администрация Ижевска
Традиционно город планируют привести в порядок к майским праздникам.

Ижевск. Удмуртия. Первые весенние субботники пройдут в Ижевске 11, 18 и 25 апреля (6+). Об этом сообщает администрация города.

В дни общегородских субботников все желающие могут объединиться и очистить прилегающую территорию домов, офисов; парки, скверы, городские леса от скопившегося мусора.

К уборке дорог уже приступили дорожные службы. Специалисты убирают грязь вдоль бордюров, а затем собирают смёт пылесосами. Крупногабаритный мусор на газонах дорожники убирают вручную. Уборка на улицах идёт днём и ночью.

Как только установится круглосуточная плюсовая температура воздуха, на городские магистрали выйдут дополнительные бригады по мойке ограждений и остановок. Также в апреле начнут работать поливомоечные машины.

Город планируют почистить к майским праздникам. 

