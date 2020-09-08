Передача древней реликвии из Кестыма в Ижевск, самая высокая зарплата в России и конфликт в «Малом Тибете»: что произошло минувшей ночью

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Ижевск. Удмуртия. Ясное утро вторника, 8 сентября, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

«Камень принцессы»

Часть Гординской надмогильной плиты передали из мечети Кестыма в Балезинском районе в Национальный музей Удмуртской Республики в Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Напомним, «Сусанин» подробно писал об истории обретения фрагментов средневекового каменного надгробия с арабской вязью, которое считается древнейшим письменным памятником на территории современной Удмуртии.

До 1930 года три больших фрагмента находилась в ограде бывшей мечети деревни Гордино. Московский археолог Алексей Смирнов перевёз обломки в Глазовский краеведческий музей. В 1954 году три части плиты передали на постоянное хранение Национальному музею.

27 июля 2020 года при чистке поверхности в оградке для установки мемориальной плиты был обнаружен ещё один обломок надмогильного камня. На нем сохранился текст арабской письменности на лицевой стороне, а на оборотне вырезано клеймо мастера.

Ценность находки определил имам Кестымской мечети Ильмир Касимов и сообщил о ней в Национальный музей Удмуртии. Камень был передан старостой деревни хранителю музея Таисии Ивановне Останиной.

Красивая жизнь

Самую высокую среднюю зарплату в первом полугодии 2020 года в России зарегистрировали на Чукотке — 116,5 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют расчёты RT на основе данных Росстата.

Речь идёт о номинальной среднемесячной зарплате в регионе по всем обследуемым видам экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).

На втором месте — Ямало-Ненецкий АО (113 тыс. рублей). Далее идут Москва (96,8 тыс. рублей), Магаданская область (96,6 тыс.) и Ненецкий АО (93,4 тыс.).

Также в десятку регионов с самыми высокими зарплатами попали Сахалинская область (90,9 тыс. рублей), Камчатский край (81,2 тыс.), Ханты-Мансийский АО (77,9 тыс.) и Якутия (74,8 тыс.).

Самые низкие заработки в первом полугодии 2020 года зафиксировали в Ивановской области (27,6 тыс.), Алтайском крае (28,7 тыс.), Карачаево-Черкессии (28,7 тыс.), Чечне (28,9 тыс.) и Дагестане (29,3 тыс.).

Кроме того, относительно невысокую заработную плату получали работники Кабардино-Балкарии (29,4 тыс. рублей), Тамбовской области (29,6 тыс.) и Ингушетии (29,7 тыс.), а также Северной Осетии и Мордовии (по 29,9 тыс.).

Конфликт в «Малом Тибете»

КНР требует от Индии прекращения провокаций со стороны индийских пограничников на линии фактического контроля в Ладакхе. Об этом сообщает RT.

Западное военное командование Китая призвало индийскую сторону немедленно прекратить опасные провокации, расследовать и строго наказать индийских пограничников, которые, как пишет Associated Press, «произвели предупредительные выстрелы» в направлении китайского патруля.

В китайских вооружённых силах уточнили, что для стабилизации обстановки китайскими пограничниками были приняты соответствующие контрмеры.

Ранее в индийском Минобороны заявили, что в ночь с 29 на 30 августа произошло новое столкновение Индии с войсками Китая в приграничном регионе Ладакх, расположенном между горными системами Куньлунь и Гималаи.

Со своей стороны Министерство обороны Китая сообщило, что индийские войска «незаконно пересекли линию контроля на правом берегу озера Пангонг-Цо, открыто провоцируя и создав напряжённость в приграничной зоне».

Также в середине июня сообщалось о гибели ряда индийских военных в результате столкновения с китайскими военнослужащими в области Ладакх.