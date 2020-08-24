«Удмуртавтодор» возглавил Александр Бреев

Он сменил на посту генерального директора Михаила Хренова.

Ижевск. Удмуртия. В акционерном обществе «Удмуртское автодорожное предприятие» сменился руководитель. С 22 августа эту должность занял Александр Бреев, сообщает пресс-служба компании.

По решению собрания акционеров он сменил на посту генерального директора Михаила Хренова, у которого истек срок действия трудового договора.

«Наши главные приоритеты на ближайшее будущее – повышение качества и оперативности производимых работ. Все объекты 2020 года будут завершены в срок и с надлежащим качеством», – отметил после назначения Александр Бреев.

Новый гендиректор хорошо знаком с деятельностью предприятия – с мая 2019 года он приступил к должности директора по производству АО «Удмуртавтодор» и, по сути, был первым заместителем генерального директора.

Наша справка: Александр Анатольевич Бреев родился 27 ноября 1977 в Балашихе. Окончил Ижевский государственный технический университет, инженерно-строительный факультет, кафедра «Городское строительство и хозяйство». В 2002 году с отличием закончил Ижевский монтажный техникум, по специальности: техник строитель автомобильных дорог и аэродромов. Женат, трое детей, один внук.

Трудовую деятельность начал в Алнашском дорожном управлении ГУП «Удмуртавтодор».

С 2002 по 2004 год – главный инженер МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Алнашский район);

С 2004 по 2006 год – производитель работ, начальник производственно-технического отдела ООО «ЗаполярГражданСтрой» (ЯНАО, Тюменская область, Новый Уренгой).

С 2006 по 2007 год – ведущий инженер, начальник производственно-технического отдела ДОАО «Спецгазавтотранс» (Ижевск).

С 2007 по 2019 год – инженер 1 категории, ведущий инженер, заместитель начальника, и.о. начальника производственного отдела по строительству дорог и площадок ООО «Газпром добыча Надым», ПАО «Газпром» (ЯНАО, Тюменская область, Надым).

В мае 2019 Александр Анатольевич был принят в АО «Удмуртавтодор» директором по производству.