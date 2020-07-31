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Вдоль 76 автодорог Удмуртии уничтожат заросли борщевика

12:15, 31 июля, 2020
Анастасия Шевченко
Вдоль 76 автодорог Удмуртии уничтожат заросли борщевика
12:15, 31 июля, 2020
Анастасия Шевченко
336
0
#благоустройство\n#безопасность\n#Удмуртия\n#природа
Фото: vk.com/club183131307
336
0

Работы начнутся 3 августа.

Ижевск. Удмуртия. Вдоль 76 автодорог Удмуртии уничтожат заросли борщевика Сосновского. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртской Республики.

Работы по ликвидации ядовитого сорняка вдоль дорог регионального и межмуниципального значения начнутся 3 августа. Обработку будут проводить при сухой погоде на участках:

— Игра-Глазов;
 
— Педоново-Парзи-Учхоз;

— Глазов-Карсовай;

— Курегово-Коротаево;

— Глазов-Карсовай-Чиргино;

— окружная Ижевска;

— Ижевск-Воткинск;

— Ижевск-Аэропорт;

— Ижевск-Аэропорт-поселок Первомайский;

— Ижевск-поселок Первомайский-поселок Позимь;

— Завьялово-Гольяны;

— Ижевск-Сарапул;

— Ижевск-Ува;

— Каменное-река Иж-Можгинский тракт;

— Завьялово-Каменное;

— Ижевск-Люк;

— с/з Машиностроитель-деревня Ленино-Чекерил;

— Ижевск-Люк-Азино;

— Ижевск-Люк-Люкшудья;

— с/з Машиностроитель-деревня Ленино;

— Можга-Вавож;

— М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы подъезд к городам Ижевск и Пермь-АБЗ; 

— Орловский-граница Кировской области;

— Пудем-Лековай;

— Воткинск-Чайковский;

— Гавриловка-Камское-Степаново;

— Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области;

— Сюныг-Халды;

— Красногорское-Убытьдур;

— Артык-Дебы;

— Глазов-Красногорское;

— Балезино-Сергино-Люкино;

— Балезино-Сергино;

— Карсовай-Базаны;

— Глазов-Карсовай;

— Балезино-Сергино-Андреевцы;

— Дебесы-Кез;

— Глазов-Юкаменское;

— Глазов-Юкаменское-Бадеро; 

— Усть-Лем-Новоелово;

— Усть-Лем-Новоелово-Шамардан; 

— Юкаменское-Ворца;

— Юкаменское-Пышкет граница Кировской области;

— Верх Уни-Доронино;

— Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области; 

— съезд от дороги Елабуга-Пермь к Кушье;

— Дебесы-Шаркан-Старое Ягино;

— Якшур-Бодья-Шаркан;

— Якшур-Бодья-Шаркан-Мувыр; 

— Сарапул-Каракулино;

— Сарапул-Каракулино-Малые Калмаши;

— Малая Пурга-Норья;

— Алнаши-Грахово;

— Дебесы-Кез;

— Кез-Старая Гыя-Медьма;

— Кез-Сыга 2-Сыга;

— Бурино-Чепца-Полом-Кез-Стеньгурт;

— Бурино-Чепца-Полом-Кез;

— Большая Докья-Каменный Ключ;

— Можга-Вавож;

— Старые Зятцы-Варавай-Кочки;

— Старые Зяцы-Узи-Старокоровайский выселок;

— Старые Зяцы-Узи-Каравай;

— Якшур Бодья-Выжеил;

— Ува-Сюмси-Силино-Верх-Юс;

— Ува-Сюмси;

— Ува-Сюмси-Лялино;

— Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области;

— Алнаши-Грахово;

— Асановский совхоз-техникум-Черный Ключ;

— Алнаши-Грахово-Колтымак;

— М-7 «Волга» подъезд к Ижевску и Перми.

Напомним, что жители Удмуртии начали бороться с борщевиком еще в 2009 году, тогда опасное растение появилось в Шарканском районе. Позже в регионе начали обсуждать методы, которые помогли бы избавиться от борщевика. В частности, в 2019 году активисты из Удмуртии выдвинули проект с новым способом по борьбе с борщевиком. Идея заключалась в том, что растение нужно заморозить до температуры ниже -12 градусов по Цельсию. В регионе приступили к реализации проекта, а позже власти Ижевска разработали «дорожную карту» по борьбе с борщевиком.  

12:15, 31 июля, 2020
Анастасия Шевченко
336
0
#благоустройство\n#безопасность\n#Удмуртия\n#природа

 

 

 


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