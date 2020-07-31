Работы начнутся 3 августа.

Ижевск. Удмуртия. Вдоль 76 автодорог Удмуртии уничтожат заросли борщевика Сосновского. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртской Республики.



Работы по ликвидации ядовитого сорняка вдоль дорог регионального и межмуниципального значения начнутся 3 августа. Обработку будут проводить при сухой погоде на участках:



— Игра-Глазов;



— Педоново-Парзи-Учхоз;



— Глазов-Карсовай;



— Курегово-Коротаево;



— Глазов-Карсовай-Чиргино;



— окружная Ижевска;



— Ижевск-Воткинск;



— Ижевск-Аэропорт;



— Ижевск-Аэропорт-поселок Первомайский;



— Ижевск-поселок Первомайский-поселок Позимь;



— Завьялово-Гольяны;



— Ижевск-Сарапул;



— Ижевск-Ува;



— Каменное-река Иж-Можгинский тракт;



— Завьялово-Каменное;



— Ижевск-Люк;



— с/з Машиностроитель-деревня Ленино-Чекерил;



— Ижевск-Люк-Азино;



— Ижевск-Люк-Люкшудья;



— с/з Машиностроитель-деревня Ленино;



— Можга-Вавож;



— М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы подъезд к городам Ижевск и Пермь-АБЗ;



— Орловский-граница Кировской области;



— Пудем-Лековай;



— Воткинск-Чайковский;



— Гавриловка-Камское-Степаново;



— Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области;

— Сюныг-Халды;



— Красногорское-Убытьдур;



— Артык-Дебы;



— Глазов-Красногорское;



— Балезино-Сергино-Люкино;

— Балезино-Сергино;



— Карсовай-Базаны;



— Глазов-Карсовай;



— Балезино-Сергино-Андреевцы;



— Дебесы-Кез;



— Глазов-Юкаменское;



— Глазов-Юкаменское-Бадеро;



— Усть-Лем-Новоелово;



— Усть-Лем-Новоелово-Шамардан;



— Юкаменское-Ворца;



— Юкаменское-Пышкет граница Кировской области;



— Верх Уни-Доронино;



— Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области;



— съезд от дороги Елабуга-Пермь к Кушье;



— Дебесы-Шаркан-Старое Ягино;



— Якшур-Бодья-Шаркан;



— Якшур-Бодья-Шаркан-Мувыр;



— Сарапул-Каракулино;



— Сарапул-Каракулино-Малые Калмаши;

— Малая Пурга-Норья;

— Алнаши-Грахово;

— Дебесы-Кез;

— Кез-Старая Гыя-Медьма;

— Кез-Сыга 2-Сыга;

— Бурино-Чепца-Полом-Кез-Стеньгурт;

— Бурино-Чепца-Полом-Кез;

— Большая Докья-Каменный Ключ;

— Можга-Вавож;

— Старые Зятцы-Варавай-Кочки;

— Старые Зяцы-Узи-Старокоровайский выселок;

— Старые Зяцы-Узи-Каравай;

— Якшур Бодья-Выжеил;

— Ува-Сюмси-Силино-Верх-Юс;

— Ува-Сюмси;

— Ува-Сюмси-Лялино;

— Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области;

— Алнаши-Грахово;

— Асановский совхоз-техникум-Черный Ключ;

— Алнаши-Грахово-Колтымак;

— М-7 «Волга» подъезд к Ижевску и Перми.

Напомним, что жители Удмуртии начали бороться с борщевиком еще в 2009 году, тогда опасное растение появилось в Шарканском районе. Позже в регионе начали обсуждать методы, которые помогли бы избавиться от борщевика. В частности, в 2019 году активисты из Удмуртии выдвинули проект с новым способом по борьбе с борщевиком. Идея заключалась в том, что растение нужно заморозить до температуры ниже -12 градусов по Цельсию. В регионе приступили к реализации проекта, а позже власти Ижевска разработали «дорожную карту» по борьбе с борщевиком.