Работы начнутся 3 августа.
Ижевск. Удмуртия. Вдоль 76 автодорог Удмуртии уничтожат заросли борщевика Сосновского. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртской Республики.
Работы по ликвидации ядовитого сорняка вдоль дорог регионального и межмуниципального значения начнутся 3 августа. Обработку будут проводить при сухой погоде на участках:
— Игра-Глазов;
— Педоново-Парзи-Учхоз;
— Глазов-Карсовай;
— Курегово-Коротаево;
— Глазов-Карсовай-Чиргино;
— окружная Ижевска;
— Ижевск-Воткинск;
— Ижевск-Аэропорт;
— Ижевск-Аэропорт-поселок Первомайский;
— Ижевск-поселок Первомайский-поселок Позимь;
— Завьялово-Гольяны;
— Ижевск-Сарапул;
— Ижевск-Ува;
— Каменное-река Иж-Можгинский тракт;
— Завьялово-Каменное;
— Ижевск-Люк;
— с/з Машиностроитель-деревня Ленино-Чекерил;
— Ижевск-Люк-Азино;
— Ижевск-Люк-Люкшудья;
— с/з Машиностроитель-деревня Ленино;
— Можга-Вавож;
— М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы подъезд к городам Ижевск и Пермь-АБЗ;
— Орловский-граница Кировской области;
— Пудем-Лековай;
— Воткинск-Чайковский;
— Гавриловка-Камское-Степаново;
— Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области;
— Сюныг-Халды;
— Красногорское-Убытьдур;
— Артык-Дебы;
— Глазов-Красногорское;
— Балезино-Сергино-Люкино;
— Балезино-Сергино;
— Карсовай-Базаны;
— Глазов-Карсовай;
— Балезино-Сергино-Андреевцы;
— Дебесы-Кез;
— Глазов-Юкаменское;
— Глазов-Юкаменское-Бадеро;
— Усть-Лем-Новоелово;
— Усть-Лем-Новоелово-Шамардан;
— Юкаменское-Ворца;
— Юкаменское-Пышкет граница Кировской области;
— Верх Уни-Доронино;
— Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области;
— съезд от дороги Елабуга-Пермь к Кушье;
— Дебесы-Шаркан-Старое Ягино;
— Якшур-Бодья-Шаркан;
— Якшур-Бодья-Шаркан-Мувыр;
— Сарапул-Каракулино;
— Сарапул-Каракулино-Малые Калмаши;
— Малая Пурга-Норья;
— Алнаши-Грахово;
— Дебесы-Кез;
— Кез-Старая Гыя-Медьма;
— Кез-Сыга 2-Сыга;
— Бурино-Чепца-Полом-Кез-Стеньгурт;
— Бурино-Чепца-Полом-Кез;
— Большая Докья-Каменный Ключ;
— Можга-Вавож;
— Старые Зятцы-Варавай-Кочки;
— Старые Зяцы-Узи-Старокоровайский выселок;
— Старые Зяцы-Узи-Каравай;
— Якшур Бодья-Выжеил;
— Ува-Сюмси-Силино-Верх-Юс;
— Ува-Сюмси;
— Ува-Сюмси-Лялино;
— Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области;
— Алнаши-Грахово;
— Асановский совхоз-техникум-Черный Ключ;
— Алнаши-Грахово-Колтымак;
— М-7 «Волга» подъезд к Ижевску и Перми.
Напомним, что жители Удмуртии начали бороться с борщевиком еще в 2009 году, тогда опасное растение появилось в Шарканском районе. Позже в регионе начали обсуждать методы, которые помогли бы избавиться от борщевика. В частности, в 2019 году активисты из Удмуртии выдвинули проект с новым способом по борьбе с борщевиком. Идея заключалась в том, что растение нужно заморозить до температуры ниже -12 градусов по Цельсию. В регионе приступили к реализации проекта, а позже власти Ижевска разработали «дорожную карту» по борьбе с борщевиком.