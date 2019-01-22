В Удмуртии начали морозить борщевик

Идея проекта заключается в том, что подземные почки и семена растения гибнут, если их заморозить до температуры ниже -12 градусов по Цельсию.

Ижевск. Удмуртия. Активисты из Удмуртии присоединились к акции «Мороз против борщевика». Идея проекта заключается в том, что подземные почки и семена растения гибнут, если их заморозить до температуры ниже -12 градусов по Цельсию, сообщается в группе Минсельхоза республики Вконтакте.

Снег при этом предохраняет почву от глубокого промерзания и суточные колебания температуры в снежном покрове проникают лишь до малой глубины - около 20-30 см.

Сообщается, что 18 и 19 января трое активистов расчистили экспериментальный участок площадью около 12 квадратных метров и измерили глубину промерзания почвы.

Известно, что аналогичный эксперимент проводится в Коми, Татарстане, Ленинградской, Калужской, Ярославской областях и Подмосковье – всего 14 участков. Таким образом активисты выяснят достаточно ли однократной уборки снега для надежного уничтожения растений борщевика, в какой период лучше проводить уборку снега и в каких климатических зонах такой метод будет эффективен.

Отметим, что на этой неделе в республику должны прийти морозы. В ночь на среду синоптики прогнозировали понижение температуры до -27 градусов.