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Власти Ижевска разработали «дорожную карту» по борьбе с борщевиком

08:30, 13 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
08:30, 13 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
447
0
#безопасность\n#Ижевск\n#экология\n#Удмуртия\n#городская среда
Фото: pixabay.com
447
0

Фронт работ рассчитан до 2023 года.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске утвердили план мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории города в 2019-2023 годах. Соответствующее постановление разместили на сайте администрации города.

Исходя из «дорожной карты», в августе 2019 года специалисты должны определить эффективные методы борьбы с борщевиком Сосновского, рассчитать затраты на реализацию этого, подготовив бюджетную заявку. Параллельно с этим, начиная с июля 2019 года, дадут старт информационной работе с населением о необходимости принятия мер по борьбе с борщевиком, а также соблюдения мер предосторожности при контакте с растением.

На протяжении всех лет осуществления наступления на борщевик муниципалитет также запланировал привлечение к борьбе землепользователей, чтобы физические и юридические лица уничтожали растение на своих участках, расположенных в Ижевске.

Отчёт об успехах борьбы с дикорастущим сорняком муниципалитет планирует предоставлять в Минсельхоз Удмуртии ежегодно до 15 января.

Напомним, в январе активисты провели эксперимент по заморозке борщевика. Трое горожан расчистили участок в 12 кв. м от снега, чтобы почва в месте произрастания сорняка промёрзла, и семена растения погибли. Весна покажет результат этого эксперимента.

08:30, 13 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
447
0
#безопасность\n#Ижевск\n#экология\n#Удмуртия\n#городская среда

 

 

 


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