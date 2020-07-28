Библиотечный шеринг: жителей Ижевска приглашают поучаствовать в «Книгообмене»

Получить купон на новую книгу за сдачу старой можно до 1 августа.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска могут сдать свои ненужные книги и получить новые в рамках «Книгообмена». Об этом сообщается на странице штаба городских проектов «Лифт» в соцсети «Вконтакте».

«Книгообмен — потрясающая возможность подарить новую жизнь книгам, которые залежались в вашей библиотеке, но которые, на ваш взгляд, были бы интересны другим людям», — отметили в сообщении.

Акция пройдет на городской площадке «Лифт», по адресу улица Пушкинская, 216. Принести туда литературу можно до 1 августа включительно. Все экземпляры должны быть в хорошем состоянии и не ранее 2000 года. Организаторы примут книги любых жанров, за исключением учебников.

Всем участникам выдадут купон, который можно будет обменять на другую книгу с 31 июля по 1 августа.

Руководитель проекта также добавил, что планирует провести в Ижевске и «Ретро Книгообмен» как вариант приема книг до 2000 года.