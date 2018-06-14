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В Зоопарке Удмуртии проводят футбольный чемпионат среди морских свинок

08:30, 14 июня, 2018
08:30, 14 июня, 2018
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#спорт\n#Ижевск\n#животные\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк
Фото: Пресс-служба Зоопарка Удмуртии
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Специалисты построили футбольное поле с разметкой, воротами и скамейками запасных.

Ижевск. Удмуртия. В Зоопарке Удмуртии проводят футбольный чемпионат среди морских свинок. Первый матч турнира состоялся в среду, 13 июня, сообщает пресс-служба зоопарка.

«На футбольном поле команда бело-черных «РеалГрызун» против рыжих «СвинкаЧемпион». В качестве начинающих игроков – морские свинки нашего зоопарка в количестве 10 особей», - говорится в сообщении.

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Специально к чемпионату в зоопарке построили футбольное поле, на нем есть разметка, ворота для каждой команды, скамейки запасных. Это место станет выгульным вольером для морских свинок, где они смогут отдыхать, если столбики термометров поднимутся выше +18 градусов по Цельсию. То есть командные игры будут проводиться в течение всего лета.

чемпионат по футболу.jpg

08:30, 14 июня, 2018
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#спорт\n#Ижевск\n#животные\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк

 

 

 


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