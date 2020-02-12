Бывший замначальника кладбищ Ижевска предстал перед судом

В отличие от своего экс-руководителя, он свою вину признал.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске экс-сотрудники городских кладбищ предстали перед судом. Как сообщила ГТРК «Удмуртия» в среду, 12 февраля, всего по делу проходят 6 человек. Накануне суд рассмотрел дело бывшего замначальника службы администрации кладбищ Ижевска.

«Была целая преступная схема по предоставлению участков, которые должны были предоставляться бесплатно, за денежные средства. Предоставлялись юридическим лицам, фирмам, которые предоставляли ритуальные услуги», — рассказал прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства прокуратуры Удмуртии Андрей Нечаев.

Напомним, задержания руководителей кладбищ Ижевска начались в феврале 2019 года. Во время обысков у экс-замначальника службы администрации кладбищ обнаружили около 1,5 млн рублей. Его дело рассматривается в суде в особом, упрощённом, порядке, так как подсудимый полностью признал свою вину.

Его руководитель, бывший начальник муниципальной службы администрации кладбищ, по версии следствия, за махинации с погребениями получил самую крупную взятку, превышающую 3 млн рублей. Но свою вину экс-начальник не признаёт. Он предстанет перед судом через месяц.

Из всех шестерых фигурантов дела двоим уже вынесли приговор — 1,5 года условно.