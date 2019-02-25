Республиканская Масленица пройдет в Сарапуле

Гостей ждёт «Частушечный биатлон», а также традиционные конкурсы.

Сарапул. Удмуртия. Главная Масленица Удмуртии в 2019 году пройдет в Сарапуле. Как сообщает пресс-служба республиканского Дома Дружбы народов, праздник состоится 10 марта.

В Сарапул прибудут делегации из районов и городов Удмуртской Республики.

«Они пройдут красочным маршем по одной из главных улиц Сарапула — Советской — и выйдут на Красную площадь, где будет организована главная сцена праздника», - говорится в сообщении

В рамках народных гуляний состоится конкурс «Масленичное подворье», в котором будут представлены образцы декоративно-прикладного искусства и ремёсел, сувениры, предметы быта и атрибуты праздника и «Частушечный биатлон» для творческих людей.

На концертной площадке фольклорные коллективы представят зрителям богатство русского народного творчества.

Кроме того, масленичные гуляния украсят традиционные конкурсы и площадки по разучиванию русских народных танцев, старым дворовым играм, кулинарным конкурсам. Также гости смогут принять участие в соревнованиях «Хоккей на валенках». Кульминацией праздника станет сжигание чучела.