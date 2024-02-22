Ижевчане отметят Масленицу в парке Космонавтов

Ижевск. Удмуртия. В парке Космонавтов жители Ижевска смогут отметить Масленицу (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Праздник, во время которого люди провожают зиму и встречают весну, пройдёт в столице Удмуртии 17 марта.

Открытие Масленицы в парке Космонавтов состоится в 12:00. В 12:30 начнут работать игровые площадки, а с 15:00 на сцене Русского дома будут проводиться игры для детей и взрослых. Горожане смогут помериться силой и ловкостью.

Главный символ праздника сожгут в 16:00.

Вход на мероприятие свободный.

Напомним, что республиканская Масленица в 2024 году пройдёт в Камбарском районе.