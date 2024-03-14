Масленичные гуляния пройдут в Ижевске 17 марта

Ижевск. Удмуртия. В воскресенье, 17 марта, в Ижевске пройдут масленичные гулянья. Как сообщает пресс-служба администрация города, они развернутся на Центральной площади и в парке «Тишино». Гостей праздника ждёт насыщенная развлекательная программа, а самым вкусным угощением станут блины и горячий травяной чай.

Центральная площадь

С 11:00 до 15:00

- театральное действо «Семейный хоровод традиций»;

- молодецкие игры;

- кулинарные викторины и конкурсы;

- спортивные состязания;

- комплекс ГТО.

Парк «Тишино»

С 11:00 до 13:00

- интерактивные станции;

- весёлые скоморохи;

- частушечный баттл;

- мастер-классы;

- розыгрыш призов.

Вход на мероприятия свободный, без возрастных ограничений (0+).