Масленичные гуляния пройдут в Ижевске 17 марта

Гостей будут ждать на Центральной площади и в парке «Тишино».
Ижевск. Удмуртия. В воскресенье, 17 марта, в Ижевске пройдут масленичные гулянья. Как сообщает пресс-служба администрация города, они развернутся на Центральной площади и в парке «Тишино». Гостей праздника ждёт насыщенная развлекательная программа, а самым вкусным угощением станут блины и горячий травяной чай.
Центральная площадь
С 11:00 до 15:00
- театральное действо «Семейный хоровод традиций»;
- молодецкие игры;
- кулинарные викторины и конкурсы;
- спортивные состязания;
- комплекс ГТО.
Парк «Тишино»
С 11:00 до 13:00
- интерактивные станции;
- весёлые скоморохи;
- частушечный баттл;
- мастер-классы;
- розыгрыш призов.
Вход на мероприятия свободный, без возрастных ограничений (0+).