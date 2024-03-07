16 и 17 марта в парках Ижевска пройдёт празднование Масленицы

Ижевск. Удмуртия. В двух ижевских парках 16 и 17 марта пройдёт празднование широкой Масленицы (0+). Об этом сообщает пресс-служба Парков Ижевска.

16 марта местом празднования станет парк Тишино в Устиновском районе. С 11:00 до 13:00 гостей ждут песни, пляски, частушечный батл, различные мастер-классы, интерактивные зоны и розыгрыши призов.

На следующий день, 17 марта, Масленицу встретят в парке Кирова. Праздничная программа также пройдёт с 11:00 до 13:00. Для горожан подготовлены выступления детских танцевальных коллективов, детская анимация и семейная зона.

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