Республиканская масленица в Удмуртии в 2024 году пройдёт в Камбарском районе

Камбарка. Удмуртия. Наступающий 2024 год будет насыщенным на события для Камбарского района Удмуртии. Об этом рассказал в ходе прямого эфира в соцсетях глава района Александр Галанов.

«Год пройдёт под знаменем 100-летия нашего родного района. Надеюсь, что все намеченные планы у нас будут выполнены», — отметил глава района.

Он рассказал, что в марте помимо выборов президента России Камбарку ожидает большое мероприятие — район станет хозяином республиканской масленицы.

«К нам приедут гости со всей республики. Считаю, что это событие стало неким итогом той большой работы, которую проводят специалисты по продвижению туристического потенциала района, а он действительно сегодня в этом плане интересен. Это доказывает поток туристов, которые в сезон практически каждые выходные бывают у нас», — отметил Александр Галанов.

Напомним, в уходящем году республиканскую масленицу принимал Сюмсинский район. Масленица в 2024 году выпадает на неделю с 11 по 17 марта. Также 17 марта в стране будут проходить выборы президента России, в Прощённое воскресенье.