Главы муниципалитетов Удмуртии поздравили жителей с началом Масленицы

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начались масленичные гуляния. Поздравить с наступлением этого народного праздника жителей республики решились в соцсетях не все руководители муниципалитетов.

Глава Граховского района УР Виктор Белов напомнил, что масленица — весёлый, очень шумный и народный праздник. Каждый день этой недели имеет своё название, которое говорит о том, что в этот день нужно делать.

17 марта, в Прощённое воскресенье, он пригласил всех желающих на театрализованное представление «Широкая Масленица» (0+), в рамках которого пройдут массовые гулянья на площади РДК «Лидер» с 11:00.

Глава Камбарского района Александр Галанов поделился фото и видео с открытия республиканской «Яблочной масленицы» (0+). Она прошла 10 марта. Глава Малопургинского района Александр Деев поздравил подписчиков с началом масленичной недели, пожелав, чтоб она «прошла как по маслу».

Непосредственно же процессом выпечки блинов поделился глава Можги Эрик Уразов, который выложил видео на своей странице.