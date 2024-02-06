«У нас пока нет решения»: трансфера до республиканской Масленицы в Камбарке может не быть

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии республиканская Масленица (0+) в этом году пройдёт в Камбарке 10 марта. Министр национальной политики Удмуртии Эдуард Петров рассказал журналистам, что вопрос организованного транспорта из Ижевска для зрителей обсуждается.

Команды муниципалитетов доберутся на левобережье Камы на автобусах за счёт местных бюджетов, для зрителей пока доступен лишь один способ — ехать своим ходом на личном транспорте.

«Вопрос организованного трансфера для зрителей надо обсуждать. Пока у нас нет решения, что будет какая-то логистика, именно с Ижевска. Проработаем, посмотрим. Я думаю, если какое-то решение будет принято, то на наших страницах и сайтах об этом будет сообщено», — рассказал Эдуард Петров.

Отметим, программа республиканской масленицы ещё находится в разработке.