Александр Синельников возглавил «Ижавиа»

Бывший генеральный директор аэропорта «Стригино» в Нижнем Новгороде пришел на смену уволившемуся из «Ижавиа» Александру Городилову

Ижевск. Удмуртия. Директором авиакомпании «Ижавиа» назначен Александр Синельников, который до недавнего времени руководил аэропортом «Стригино» в Нижнем Новогороде.

Об этом сообщил в своих социальных сетях председатель правительства Удмуртской республики Ярослав Семенов.

Ярослав Семенов Александр Синельников возглавил компанию "Ижавиа". Под его руководством аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде сделал качественный скачок в своем развитии, стал современным и самым быстроразвивающимся...

11 мая директор «Ижавиа» Александр Городилов уволился с должности директора авиакомпании по соглашению сторон.

Наша справка:

Александр Сергеевич Синельников родился в городе Екатеринбург 22 сентября 1979 года.

В 2001 году окончил Уральский педагогический университет, экономический факультет.



После окончания университета начал работу в авиакомпании «Уральские авиалинии» сотрудником отдела продаж. Через два года возглавил этот отдел.



С октября 2006 года по 2008 год Синельников работал советником генерального директора по экономике и финансам аэропорта ОАО «Аэропорт Кольцово».



В январе 2008 года стал консультантом по экономическим вопросам совета директоров международного аэропорта «Шереметьево», а через год заместителем директора по авиационному маркетингу в этом же аэропору.



В 2010 году Синельников вернулся на работу в аэропорт Кольцово.



В феврале 2012 года возглавил международный аэропорт «Нижний Новгород».

Женат, воспитывает четверых сыновей. Увлекается путешествиями и авиацией