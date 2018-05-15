Александр Синельников возглавил «Ижавиа»

Бывший генеральный директор аэропорта «Стригино» в Нижнем Новгороде пришел на смену уволившемуся из «Ижавиа» Александру Городилову
Ижевск. Удмуртия. Директором авиакомпании «Ижавиа» назначен Александр Синельников, который до недавнего времени руководил аэропортом «Стригино» в Нижнем Новогороде.
Об этом сообщил в своих социальных сетях председатель правительства Удмуртской республики Ярослав Семенов.
Ярослав Семенов
Александр Синельников возглавил компанию "Ижавиа". Под его руководством аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде сделал качественный скачок в своем развитии, стал современным и самым быстроразвивающимся...
11 мая директор «Ижавиа» Александр Городилов уволился с должности директора авиакомпании по соглашению сторон.
Наша справка:
Александр Сергеевич Синельников родился в городе Екатеринбург 22 сентября 1979 года.
В 2001 году окончил Уральский педагогический университет, экономический факультет.
После окончания университета начал работу в авиакомпании «Уральские авиалинии» сотрудником отдела продаж. Через два года возглавил этот отдел.
С октября 2006 года по 2008 год Синельников работал советником генерального директора по экономике и финансам аэропорта ОАО «Аэропорт Кольцово».
В январе 2008 года стал консультантом по экономическим вопросам совета директоров международного аэропорта «Шереметьево», а через год заместителем директора по авиационному маркетингу в этом же аэропору.
В 2010 году Синельников вернулся на работу в аэропорт Кольцово.
В феврале 2012 года возглавил международный аэропорт «Нижний Новгород».
Женат, воспитывает четверых сыновей. Увлекается путешествиями и авиацией