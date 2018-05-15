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Александр Синельников возглавил «Ижавиа»

00:04, 15 мая, 2018
Алексей Мокрушин
00:04, 15 мая, 2018
Алексей Мокрушин
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#Ижевск\n#Ижавиа\n#Ижевск меняется\n#Удмуртия
Фото: Агентство бизнес мониторинга r52.ru
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Бывший генеральный директор аэропорта «Стригино» в Нижнем Новгороде пришел на смену уволившемуся из «Ижавиа» Александру Городилову

Ижевск. Удмуртия. Директором авиакомпании «Ижавиа» назначен Александр Синельников, который до недавнего времени руководил аэропортом «Стригино» в Нижнем Новогороде.

Об этом сообщил в своих социальных сетях председатель правительства Удмуртской республики Ярослав Семенов.

 

Ярослав Семенов

Александр Синельников возглавил компанию "Ижавиа". Под его руководством аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде сделал качественный скачок в своем развитии, стал современным и самым быстроразвивающимся...

11 мая директор «Ижавиа» Александр Городилов уволился с должности директора авиакомпании по соглашению сторон. 

 

Наша справка:

Александр Сергеевич Синельников родился в городе Екатеринбург 22 сентября 1979 года.

В 2001 году окончил Уральский педагогический университет, экономический факультет.

После окончания университета начал работу в авиакомпании «Уральские авиалинии» сотрудником отдела продаж. Через два года возглавил этот отдел.

С октября 2006 года по 2008 год Синельников работал советником генерального директора по экономике и финансам аэропорта ОАО «Аэропорт Кольцово».

В январе 2008 года стал консультантом по экономическим вопросам совета директоров международного аэропорта «Шереметьево», а через год заместителем директора по авиационному маркетингу в этом же аэропору.

В 2010 году Синельников вернулся на работу в аэропорт Кольцово.

В феврале 2012 года возглавил международный аэропорт «Нижний Новгород».

Женат, воспитывает четверых сыновей. Увлекается путешествиями и авиацией

00:04, 15 мая, 2018
Алексей Мокрушин
256
0
#Ижевск\n#Ижавиа\n#Ижевск меняется\n#Удмуртия

 

 

 


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