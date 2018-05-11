Момент расставания: Александр Городилов прокомментировал свой уход из «Ижавиа»

По его словам, решение «обусловлено самой жизнью, которая состоит из встреч и расставаний».

Ижевск. Удмуртия. Гендиректор «Ижавиа» Александр Городилов прокомментировал свой уход компании. По его словам, решение «обусловлено самой жизнью, которая состоит из встреч и расставаний», передает слова управленца пресс-служба акционерного общества.

«В моём решении нет никакой сенсации. Как и у каждого, оно обусловлено самой жизнью, которая состоит из встреч и расставаний. Наступил этот момент и для меня – момент расставания с любимым авиапредприятием. Я искренне благодарен каждому из почти двух миллионов пассажиров, перевезённых нашей авиакомпанией за шесть с небольшим лет. Спасибо трудовому коллективу, которому я от всей души желаю новых производственных успехов», - сказал Городилов.

Увольнение произошло по инициативе Городилова и по соглашению сторон. В «Ижавиа» уточнили, что временным гендиректором предприятия назначен Александр Корюков, ранее занимавший пост заместителя генерального директора по качеству.

Отметим, что разделение «Ижавиа» на аэропорт и перевозчика планируют завершить осенью этого года.

Ранее министр транспорта России Максим Соколов сказал, что такое решение даст стимул развитию не только самому аэропорту, но и компании с точки зрения использования новых типов судов.

