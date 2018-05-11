Александр Городилов покинет пост гендиректора «Ижавиа»

Пока неизвестно, кто возглавит компанию.

Ижевск. Удмуртия. Александр Городилов, более шести лет возглавлявший АО «Ижавиа», покинет свой пост. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В пресс-службе компании отставку гендиректора пока не комментируют. Также неизвестно, кто станет новым руководителем авиаперевозчика.

Александр Городилов руководил «Ижавиа» с конца 2011 года, сменив на этом посту Михаила Хатомкина. До этого Городилов был заместителем руководителя администрации президента и правительства Удмуртской Республики - руководителем секретариата председателя правительства.

Напомним, что осенью 2018 года должно завершиться разделение «Ижавиа» на аэропорт и перевозчика. Решение было принято в начале этого года. Министр транспорта России Максим Соколов рассказал, что это даст стимул развитию не только аэропорта, но и авиакомпании с точки зрения использования новых типов судов. В настоящее время 100% акций «Ижавиа» принадлежат Минимуществу Удмуртской Республики.