Города-побратимы: Сарапул и Елабуга могут подружиться

С предложением сделать их городами-побратимами выступил председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов.

Ижевск. Удмуртия. Сарапул и Елабуга могут стать городами-побратимами. Как сообщает пресс-служба государственного совета Удмуртии, с таким предложением в понедельник, 21 мая, выступил председатель республиканского парламента Алексей Прасолов.

В ходе аппаратного совещания в Госсовете Прасолов подвели итоги рабочей поездки в Елабугу, где удмуртская делегация принимала участие в Межрегиональной научно-практической конференции, посвящённой 100-летию первого всероссийского съезда удмуртского народа. Мероприятие прошло в Елабужском институте ФГАОУ «Казанский федеральный университет, в том же зале, где 100 лет назад было принято историческое решение обратиться к руководству страны с инициативой создания Удмуртской Автономии в составе РФСФР.

«Сарапул и Елабуга похожи друг на друга: по своему историческому развитию, и там и тут было много богатых купцов, оба города находятся на Каме, знаменитая кавалерист-девица Надежда Дурова родилась в Сарапуле, жила в Елабуге. Кроме того, оба города являются особыми экономическими зонами. В Елабуге сделан прекрасный музейно-исторический комплекс, и наш Сарапул развивается в этом направлении. Необходимо проработать вопрос о побратимских отношениях двух городов», - сказал Алексей Прасолов.

Также он предложил организовать ознакомительную поездку для членов Президиума Госсовета Удмуртии в Елабугу.

В ноябре 1920 года состоялось фактическое оформление государственности удмуртского народа – подписан Декрет об образовании Вотской автономной области. Этот день теперь, 4 ноября – День государственности Удмуртии.