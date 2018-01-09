Удмуртия оказалась на 55 месте по уровню зарплаты среди российских регионов

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла 55 место по уровню зарплаты среди 85 российских регионов. Список составляли по доле работников, получающих более 100 тыс. рублей в месяц, сообщает РИА Рейтинг.

Согласно исследованию, больше всех работников, которые могут похвастаться высокой зарплатой, проживают в Ямало-Ненецком автономном округе. Также в лидерах оказались Чукотский автономный округ, где 21% жителей получают свыше 100 тысяч в месяц, и Москва (17%). Высокие зарплаты отмечаются также в северных и дальневосточных регионах.

В число субъектов, где доля «богатых» крайне мала вошли: Псковская, Орловская, Брянская, Тамбовская, Ивановская и Кировская области. Так, в этих регионах менее 0,7% работников зарабатывают свыше 100 тысяч рублей в месяц. Замкнули этот список Кабардино-Балкария, Адыгея и Дагестан. Кроме того, Дагестан и Карачаево-Черкессия стали лидерами по доле низкооплачиваемых работников, то есть более 35% жителей этих регионов получают менее 10 тыс. рублей в месяц. В Удмуртии доля работников, получающих ниже 10 тыс. рублей равен 13,9%. Для сравнения, в Сахалинской области этот показатель составляет 0,5%.

Эксперты также определили «расслоение» по зарплатам в регионах России. Так, самый высокий коэффициент равенства зарплат отмечен в Белгородской области (0,27%). Наибольшая разница в заработках отмечена в Москве (0,38%) и Сахалинской области (0,38%). В Удмуртии этот коэффициент равен (0,30%).

По расчетам, за последние 4 года разница между регионами по максимальной и минимальной зарплате сократилась с 4,6 раз до 4,3 раз.