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      Удмуртия оказалась на 55 месте по уровню зарплаты среди российских регионов

      08:30, 09 января, 2018
      Анна Торхова
      08:30, 09 января, 2018
      Анна Торхова
      383
      0
      #Ижевск\n#зарплата\n#рейтинг\n#Удмуртия\n#работа\n#доходы\n#заработная плата\n#работники\n#работодатели
      383
      0

      Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла 55 место по уровню зарплаты среди 85 российских регионов. Список составляли по доле работников, получающих более 100 тыс. рублей в месяц, сообщает РИА Рейтинг.

      Согласно исследованию, больше всех работников, которые могут похвастаться высокой зарплатой, проживают в Ямало-Ненецком автономном округе. Также в лидерах оказались Чукотский автономный округ, где 21% жителей получают свыше 100 тысяч в месяц, и Москва (17%). Высокие зарплаты отмечаются также в северных и дальневосточных регионах.

      В число субъектов, где доля «богатых» крайне мала вошли: Псковская, Орловская, Брянская, Тамбовская, Ивановская и Кировская области. Так, в этих регионах менее 0,7% работников зарабатывают свыше 100 тысяч рублей в месяц. Замкнули этот список Кабардино-Балкария, Адыгея и Дагестан. Кроме того, Дагестан и Карачаево-Черкессия стали лидерами по доле низкооплачиваемых работников, то есть более 35% жителей этих регионов получают менее 10 тыс. рублей в месяц. В Удмуртии доля работников, получающих ниже 10 тыс. рублей равен 13,9%. Для сравнения, в Сахалинской области этот показатель составляет 0,5%.

      Эксперты также определили «расслоение» по зарплатам в регионах России. Так, самый высокий коэффициент равенства зарплат отмечен в Белгородской области (0,27%). Наибольшая разница в заработках отмечена в Москве (0,38%) и Сахалинской области (0,38%). В Удмуртии этот коэффициент равен (0,30%).

      По расчетам, за последние 4 года разница между регионами по максимальной и минимальной зарплате сократилась с 4,6 раз до 4,3 раз.

      08:30, 09 января, 2018
      Анна Торхова
      383
      0
      #Ижевск\n#зарплата\n#рейтинг\n#Удмуртия\n#работа\n#доходы\n#заработная плата\n#работники\n#работодатели

       

       

       

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