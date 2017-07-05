Ремонт автодороги Завьялово – Каменное завершат к концу лета

За это время дорожники обновят 5,4 км трассы.

Завьялово. Удмуртия. Дорожники завершат ремонт участка дороги Завьялово – Каменное до конца лета. Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии сообщает, что срок сдачи объекта заказчику 28 августа.

Всего за это время отремонтируют 5,4 км трассы. Сейчас полностью перекрыто движение автотранспорта на отрезке автодороги от пересечения с улицей Центральная и до Гольянского тракта. Там укладывают асфальтобетон. На оставшемся ремонтном отрезке движение пока закрыто частично – идут работы по фрезерованию изношенного покрытия.

Напомним, что проезд по автодороге Завьялово – Каменное закрыли 26 июня.