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Удмуртия получит 400 миллионов рублей на развитие села

12:03, 11 июля, 2021
Андрей Бирюков
Удмуртия получит 400 миллионов рублей на развитие села
12:03, 11 июля, 2021
Андрей Бирюков
546
0
#Удмуртия\n#село
Фото: ИА «Сусанин»
546
0

Средства используют в том числе на улучшение жилищных условий.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия получит 400 млн рублей на развитие села. Об этом сообщила зампред правительства России Виктория Абрамченко на своей странице в соцсети Instagram. 

Удмуртия получит наибольшую субсидию от российского кабмина. Полученные средства пойдут на строительство социальный и инженерных объектов, а также на улучшение жилищных условий. 

Помимо Удмуртии, финансирование получили Иркутская, Кемеровская, Ульяновская, Костромская и Брянская области, а также Чеченская Республика. 

Абрамченко также сообщила, что треть всех средств дополнительного финансирования пойдёт на сельскую ипотеку, так как её спрос превысил годовой план выдачи. Это поможет улучшить жилищные условия 14 тыс. семей.

12:03, 11 июля, 2021
Андрей Бирюков
546
0
#Удмуртия\n#село