Удмуртия попросила у правительства России возможность увеличить госдолг

Это позволит сформировать инвестиционный фонд и направить деньги на развитие республики.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о планах региона по созданию инвестиционного фонда для развития региона. Об этом он рассказал 17 августа на пресс-конференции, посвящённой Стратегии Удмуртии 2030.

Бречалов отметил, что это станет возможно, только если кабмин России даст разрешение на увеличение госдолга республики. «Мы просим правительство дать нам возможность увеличить госдолг и пустить эти деньги на развитие. У нас есть проекты, и они счётные. Вложение рубля даёт обратно в виде налогов рубль с чем-то. И вот это «с чем-то» гасит и сумму основного долга, и проценты. Очень надеюсь, что нас поддержат. Такие проекты на 2-2,5 миллиарда у нас есть точно».

По словам главы Удмуртии, регион уже направил председателю правительства и в профильные министерства запрос о возможности формирования республиканского инвестиционного фонда, который позволил бы вкладывать бюджетные деньги в развитие республики.

«Возьмём сельское хозяйство: мы понимаем, что у нас есть 20-25 компаний-чемпионов, которые, если им дополнительно помочь, например, субсидированием дополнительных типов оборудования и сельхозтехники, они быстрее будут развиваться, быстрее будут вводить скотные места и так далее, - заявил Александр Бречалов, – но им сейчас нужно помочь со стороны республики. Другой пример – мы бы не получили согласие такого партнёра как Wildberries, если бы не рискнули и не согласились на компенсацию части затрат по CAPEX (капитальных расходов – прим.ред.)».