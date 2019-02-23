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Среднемесячная зарплата в Удмуртии составила почти 32 тыс рублей

11:00, 23 февраля, 2019
Анна Торхова
11:00, 23 февраля, 2019
Анна Торхова
16
0
#Ижевск\n#зарплата\n#ПФО\n#Удмуртия\n#работа\n#труд\n#деньги
16
0

За год выплата увеличилась на 9,8%.

Ижевск. Удмуртия. Среднемесячная зарплата в Удмуртии в 2018 году составила 31793 тыс. рублей. Как сообщает Удмуртстат, выплата по сравнению  с 2017 годом увеличилась на 9,8%.

В декабре прошлого года средний размер заработной платы по региону составил 36936 рублей.

Отмечается дифференциация в оплате труда в различных сферах. Так, зарплата работников, занимающихся в сфере сельского, лесного хозяйств, рыболовства, охоты в 1,5 ниже среднего размера оплаты труда по Удмуртии.

Традиционно самая высокая зарплата зарегистрирована в организациях по добыче полезных ископаемых – более 50 тыс. рублей и финансовой и страховой деятельности – почти 83 тыс. рублей.

Среди субъектов ПФО в 2018 году Удмуртия находилась на 6 месте. Самая высокая заработная плата отмечена в Пермском крае – 35578 рублей, самая низкая в Мордовии – 26719 рублей.

11:00, 23 февраля, 2019
Анна Торхова
16
0
#Ижевск\n#зарплата\n#ПФО\n#Удмуртия\n#работа\n#труд\n#деньги

 

 

 


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