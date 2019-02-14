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Минфин Удмуртии выявил нарушения на 29 млн рублей при использовании грантов

12:58, 14 февраля, 2019
Георгий Поветкин
12:58, 14 февраля, 2019
Георгий Поветкин
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#Ижевск\n#Минфин\n#Удмуртия\n#гранты\n#финансы и деньги\n#проверка\n#Минсельхоз
Фото: ИА "Сусанин"
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Недочеты выявили после того, как ведомство проверило 25 сельхозпроизводителей, получивших в 2016-17 годах из бюджета республики почти 100 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Минфин Удмуртии обнаружил нарушения на 29 млн рублей при использовании грантов. Как сообщает пресс-служба министерства, недочеты выявили после того, как ведомство проверило 25 сельхозтоваропроизводителей, получивших в 2016-17 годах из бюджета республики почти 100 млн рублей.

«У 7 получателей средств выявлены нарушения», - говорится в сообщении.

На сайте Минфина сказано, что компании либо не достигли ожидаемых результатов при использовании бюджетных средств, либо оплачивали работы, которые фактически не были выполнены.

Отмечается, что Минсельхоз начал возвращать деньги, которые производители использовали с нарушением условий.

12:58, 14 февраля, 2019
Георгий Поветкин
70
0
#Ижевск\n#Минфин\n#Удмуртия\n#гранты\n#финансы и деньги\n#проверка\n#Минсельхоз

 

 

 


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