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      На 50 млн рублей увеличат расходы на питание учеников начальных классов в Удмуртии

      17:33, 14 февраля, 2018
      Анна Торхова
      17:33, 14 февраля, 2018
      Анна Торхова
      1018
      0
      #образование\n#бюджет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#деньги
      1018
      0

      Кроме того, дополнительные 261 млн рублей выделят из бюджета на отдых и оздоровление детей.

      Ижевск. Удмуртия. Расходы на питание учеников начальных классов в Удмуртии на 2018 год увеличат на 50 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования республики.

      Учащихся городских школ до конца года обеспечат молоком и кулинарными изделиями, а ребят сельских школ – завтраками.

      Бюджетом также предусмотрены дополнительные средства в сумме 261 млн рублей на отдых и оздоровление детей и подростков.

      Для пунктов проведения единого государственного экзамена из бюджета выделят 40 млн рублей. На покупку учебников по федеральным госстандартам направят 164 млн рублей.

      Также 19,6 млн рублей предоставят на подготовку педагогов и единовременные выплаты выпускникам-педагогам, уехавшим работать на село.

      Отметим, в целом, доходная часть бюджета Удмуртии на 2018 год увеличится на 3,5 млрд рублей, а расходная – 4,4 млрд рублей.

      17:33, 14 февраля, 2018
      Анна Торхова
      1018
      0
      #образование\n#бюджет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#деньги

       

       

       

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