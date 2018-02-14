На 50 млн рублей увеличат расходы на питание учеников начальных классов в Удмуртии

Кроме того, дополнительные 261 млн рублей выделят из бюджета на отдых и оздоровление детей.

Ижевск. Удмуртия. Расходы на питание учеников начальных классов в Удмуртии на 2018 год увеличат на 50 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования республики.

Учащихся городских школ до конца года обеспечат молоком и кулинарными изделиями, а ребят сельских школ – завтраками.

Бюджетом также предусмотрены дополнительные средства в сумме 261 млн рублей на отдых и оздоровление детей и подростков.

Для пунктов проведения единого государственного экзамена из бюджета выделят 40 млн рублей. На покупку учебников по федеральным госстандартам направят 164 млн рублей.

Также 19,6 млн рублей предоставят на подготовку педагогов и единовременные выплаты выпускникам-педагогам, уехавшим работать на село.

Отметим, в целом, доходная часть бюджета Удмуртии на 2018 год увеличится на 3,5 млрд рублей, а расходная – 4,4 млрд рублей.