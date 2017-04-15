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      Более 700 тыс рублей штрафов заплатили жители Удмуртии с начала года за нарушения лесного законодательства

      16:00, 15 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      16:00, 15 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      162
      0
      #Ижевск\n#лес\n#Удмуртия\n#штраф
      Фото: pixabay.com
      162
      0

      Всего в начале 2017 года выявили 286 таких правонарушений.

      Ижевск. Удмуртия. 286 административных правонарушений, совершенных при использовании лесов, зарегистрировали в Удмуртии с начала 2017 года. Как сообщает пресс-служба Минлесхоза региона, в 66 постановлениях назначили административное наказание.

      Общая сумма штрафов составила 714,1 тыс. рублей.

      Основными причинами взыскания штрафа стали: нарушения правил заготовки древесины; использование лесов с нарушением условий договоров аренды лесного участка и договоров купли-продажи лесных насаждений; непредставление, несвоевременное представление или представление отчетов об использовании лесов в искаженном виде.

      16:00, 15 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      162
      0
      #Ижевск\n#лес\n#Удмуртия\n#штраф
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