Более 700 тыс рублей штрафов заплатили жители Удмуртии с начала года за нарушения лесного законодательства

Всего в начале 2017 года выявили 286 таких правонарушений.

Ижевск. Удмуртия. 286 административных правонарушений, совершенных при использовании лесов, зарегистрировали в Удмуртии с начала 2017 года. Как сообщает пресс-служба Минлесхоза региона, в 66 постановлениях назначили административное наказание.

Общая сумма штрафов составила 714,1 тыс. рублей.

Основными причинами взыскания штрафа стали: нарушения правил заготовки древесины; использование лесов с нарушением условий договоров аренды лесного участка и договоров купли-продажи лесных насаждений; непредставление, несвоевременное представление или представление отчетов об использовании лесов в искаженном виде.