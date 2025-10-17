Закрыть
Три грузовика столкнулись в Можгинском районе

17:53, 17 октября, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
#Можга\n#Удмуртия\n#авария\n#грузовики
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
Один из водителей получил травмы.

Можга. Удмуртия. Авария с тремя грузовиками произошла в Можгинском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 16 октября около 13:10 на федеральной автодороге в Можгинском районе. 33-летний водитель автомобиля «МАЗ» с прицепом не выдержал безопасный боковую дистанцию и врезался в «Камаз» с прицепом и автомобиль «Исузи», которые ехали по встречке.

В результате аварии водитель «МАЗ» получил травмы. Его госпитализировали. 

