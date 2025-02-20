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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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20 лет проведет в колонии житель Ижевска за сексуальное насилие над девочками

15:25, 20 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
20 лет проведет в колонии житель Ижевска за сексуальное насилие над девочками
15:25, 20 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#происшествия\n#Верховный суд Удмуртии\n#Ижевск\n#изнасилование\n#дети
Источник фото: пресс-служба судейского сообщества Удмуртии
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В суде свою вину он не признал.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска осудили за сексуальное насилие над двумя подростками. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

В июле 2023 года мужчина, взяв телефон сестры, перевел с банковского счёта 14 100 рублей, потом воспользовался этими деньгами. 

В августе того же года он встретил знакомую 15-летнюю девочку. Под надуманным предлогом фигурант заманил подростка в свою квартиру, где совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера и изнасиловал. Чтобы сбежать от преступника и избежать дальнейшего насилия, потерпевшая была вынуждена выпрыгнуть из окна квартиры. В результате этого она получила тяжелые травмы.

Также было установлено, что при аналогичных обстоятельствах мужчина привел в свою квартиру знакомую 13-летнюю девочку. В отношении нее он тоже совершил сексуальное насилие.

В суде злоумышленник вину не признал и просил оправдать его.

20 февраля Верховный суд Удмуртии признал 35-летнего ранее судимого жителя Ижевска виновным в краже, совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних и изнасиловании одной из них. Его приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии особого режима. Кроме того, его лишили права 19 лет заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей в любых учреждениях и организациях. 

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15:25, 20 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
85
0
#происшествия\n#Верховный суд Удмуртии\n#Ижевск\n#изнасилование\n#дети