Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска осудили за сексуальное насилие над двумя подростками. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

В июле 2023 года мужчина, взяв телефон сестры, перевел с банковского счёта 14 100 рублей, потом воспользовался этими деньгами.

В августе того же года он встретил знакомую 15-летнюю девочку. Под надуманным предлогом фигурант заманил подростка в свою квартиру, где совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера и изнасиловал. Чтобы сбежать от преступника и избежать дальнейшего насилия, потерпевшая была вынуждена выпрыгнуть из окна квартиры. В результате этого она получила тяжелые травмы.

Также было установлено, что при аналогичных обстоятельствах мужчина привел в свою квартиру знакомую 13-летнюю девочку. В отношении нее он тоже совершил сексуальное насилие.

В суде злоумышленник вину не признал и просил оправдать его.

20 февраля Верховный суд Удмуртии признал 35-летнего ранее судимого жителя Ижевска виновным в краже, совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних и изнасиловании одной из них. Его приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии особого режима. Кроме того, его лишили права 19 лет заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей в любых учреждениях и организациях.