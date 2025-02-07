Ижевск. Удмуртия. В отношении руководителя ижевской строительной компании ООО «Конструктив» возбудили ещё одно уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

Напомним, 35-летний мужчина обвиняется в хищении более 166 млн рублей у 50 жителей республики под предлогом возведения многоэтажек. Во время расследования уголовного дела правоохранители установили ещё 10 человек, обманутых предпринимателем.

Стало известно, что с августа 2023 года по октябрь 2024 года обвиняемый перевёл похищенные у клиентов деньги на счёт организации, зарегистрированной на имя его подчинённого. Общая сумма превысила 89 млн рублей. При этом для перевода предприниматель изготовил поддельные платёжные поручения. Согласно подложным расчётным документам, он якобы оплатил электромонтажные и строительные работы, которые в действительности не проводились.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности мужчины и возможные соучастники махинаций.