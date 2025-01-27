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Более шести миллионов рублей могут взыскать с нерадивого подрядчика ремонта подземки возле УдГУ

15:40, 27 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Более шести миллионов рублей могут взыскать с нерадивого подрядчика ремонта подземки возле УдГУ
15:40, 27 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
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#Ижевск\n#УдГУ\n#подземный переход\n#нерадивый подрядчик\n#суды
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Почти всю сумму перечислят в счёт АО «Севергазбанк».

Вологда. Вологодская область. Арбитражный суд Вологодской области взыскал со строительной компании «Марстрой» более 6 млн рублей за срыв ремонта подземного перехода возле УдГУ. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел 24 января.

Суд удовлетворил иск АО «Севергазбанк» о взыскании со строительной компании почти 6 млн рублей за неисполнение обязательств по возмещению средств, выданных банком в качестве «независимой гарантии» капремонта подземного перехода. Ещё более 200 тыс. рублей могут взыскать в возмещение расходов по уплате госпошлины.

Решение ещё может быть обжаловано в течение месяца.

Напомним, в августе 2023 года компания не сдала объект вовремя. Говоря о причинах нарушения сроков, в «Марстрое» сослались на пьянство рабочих и невозможность купить необходимые ограждения. После этого подрядчика внесли в чёрный список поставщиков. Стоит отметить, что в ходе прямой линии с главой Удмуртии в 2024 году Александр Бречалов пообещал благоустроить подземный переход в 2025 году.

15:40, 27 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
140
0
#Ижевск\n#УдГУ\n#подземный переход\n#нерадивый подрядчик\n#суды