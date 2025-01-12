За сутки пожарные спасли три бани в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки пожарные три раза выезжали на тушение бань в Удмуртии. О происшествиях сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Возгорания произошли: в Ижевске на улице Живсовхозной, в СНТ «Завьяловские сады» и в Сарапуле на улице Набережная реки Сарапулки. Во всех случаях повреждена внутренняя отделка.

Предварительная причина инцидентов – отсутствие или несоответствие отступок и разделки от дымовой трубы до конструкции здания бани.

МЧС России напоминает, что нельзя топить печь без противопожарной отступки и разделки. Также необходимо установить предтопочный лист размерами не менее 50 на 70 см, не допускать перекала при топке. Следует обязательно убирать в металлическую тару золу и угли, проливать их водой.