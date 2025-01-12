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За сутки пожарные спасли три бани в Удмуртии

12:00, 12 января, 2025
Константин Ижболдин
журналист
За сутки пожарные спасли три бани в Удмуртии
12:00, 12 января, 2025
Константин Ижболдин
журналист
1081
0
#пожарная безопасность\n#ликвидация пожара\n#МЧС Удмуртии
Источник фото: ГУ МЧС по УР
1081
0

Во всех случаях повреждена внутренняя отделка разной площади.

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки пожарные три раза выезжали на тушение бань в Удмуртии. О происшествиях сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Возгорания произошли: в Ижевске на улице Живсовхозной, в СНТ «Завьяловские сады» и в Сарапуле на улице Набережная реки Сарапулки. Во всех случаях повреждена внутренняя отделка. 

Предварительная причина инцидентов – отсутствие или несоответствие отступок и разделки от дымовой трубы до конструкции здания бани.

МЧС России напоминает, что нельзя топить печь без противопожарной отступки и разделки. Также необходимо установить предтопочный лист размерами не менее 50 на 70 см, не допускать перекала при топке. Следует обязательно убирать в металлическую тару золу и угли, проливать их водой.

 

12:00, 12 января, 2025
Константин Ижболдин
журналист
1081
0
#пожарная безопасность\n#ликвидация пожара\n#МЧС Удмуртии