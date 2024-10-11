Короткое замыкание в светильнике привело к пожару в квартире в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В одной из квартир 20-этажного дома в Ижевске загорелся потолочный светильник. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Пожар произошёл в однокомнатной квартире на улице Удмуртской. Возгорание началось из-за короткого замыкания в светильнике. Огонь распространился на 7 кв. м. В результате пожара сгорел натяжной потолок и имущество квартиры.

Никто не пострадал. Хозяйка квартиры вместе с домашними питомцами успела выбежать и позвонить огнеборцам.

Сотрудники МЧС напоминают жителям Удмуртии, что для избежания подобных ситуаций нужно следить за состоянием проводки и электроприборов в квартире.