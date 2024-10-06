В Ижевске вернувшийся в горящую избу мужчина получил ожоги лица, рук и спины

Ижевск. Удмуртия. Утром 6 октября в Ижевске сгорел садовый домик в СНТ «Буммашевец-1». В результате возгорания пострадал 62-летний хозяин участка. Об этом сообщает МЧС Удмуртии.

Пожар начался с загоревшихся штор, затем огонь начал перекидываться на мебель. Это всё увидел 62-летний хозяин дома, после чего он выбежал на улицу звать на помощь. Вспомнив, что в доме остались документы, мужчина решил вернуться за ними. Дом в этот момент уже горел.

Спасти важные бумаги не получилось, мужчина выбрался обратно на улицу с ожогами лица, рук и спины. Ему оказывают помощь врачи.

В качестве предварительной причины рассматривается короткое замыкание в распределительной коробке.