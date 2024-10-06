Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид Русь Дружинная Лонгрид

В Ижевске вернувшийся в горящую избу мужчина получил ожоги лица, рук и спины

13:27, 06 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске вернувшийся в горящую избу мужчина получил ожоги лица, рук и спины
13:27, 06 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
294
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар
Фото: МЧС Удмуртии
294
0

Он пытался спасти документы из огня.

Ижевск. Удмуртия. Утром 6 октября в Ижевске сгорел садовый домик в СНТ «Буммашевец-1». В результате возгорания пострадал 62-летний хозяин участка. Об этом сообщает МЧС Удмуртии.

Пожар начался с загоревшихся штор, затем огонь начал перекидываться на мебель. Это всё увидел 62-летний хозяин дома, после чего он выбежал на улицу звать на помощь. Вспомнив, что в доме остались документы, мужчина решил вернуться за ними. Дом в этот момент уже горел.

Спасти важные бумаги не получилось, мужчина выбрался обратно на улицу с ожогами лица, рук и спины. Ему оказывают помощь врачи.

В качестве предварительной причины рассматривается короткое замыкание в распределительной коробке.

13:27, 06 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
294
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар