Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Русь Дружинная Лонгрид Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид

В Ижевске на улице 30 лет Победы задымился автобус №29

22:01, 01 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске на улице 30 лет Победы задымился автобус №29
22:01, 01 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
59
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автобус\n#МЧС
Фото: vk.com/izhevsk.life
59
0

В машине произошло короткое замыкание.

Ижевск. Удмуртия. Второй вечер подряд в Удмуртии фиксируют возгорания автобусов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Сообщение о возгорании автобуса №29 в Ижевске поступило 1 октября около 19:30. Горожане заметили дымящийся транспорт на перекрёстке улиц Кирова и 30 лет Победы. 

В салоне автобуса около сиденья кондуктора произошло короткое замыкание без последующего горения. Все пассажиры самостоятельно покинули транспорт. В соответствии с правилами, водитель использовал огнетушитель. Никто не пострадал. 

Напомним, что вечером 30 сентября на перекрестке улиц Карла Маркса и Гагарина в Сарапуле загорелся автобус маршрута №19. 

22:01, 01 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
59
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автобус\n#МЧС