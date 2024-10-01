В Ижевске на улице 30 лет Победы задымился автобус №29

Ижевск. Удмуртия. Второй вечер подряд в Удмуртии фиксируют возгорания автобусов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Сообщение о возгорании автобуса №29 в Ижевске поступило 1 октября около 19:30. Горожане заметили дымящийся транспорт на перекрёстке улиц Кирова и 30 лет Победы.

В салоне автобуса около сиденья кондуктора произошло короткое замыкание без последующего горения. Все пассажиры самостоятельно покинули транспорт. В соответствии с правилами, водитель использовал огнетушитель. Никто не пострадал.

Напомним, что вечером 30 сентября на перекрестке улиц Карла Маркса и Гагарина в Сарапуле загорелся автобус маршрута №19.