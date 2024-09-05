За избиение грудных детей матери из Балезинского района вынесли приговор

Балезино. Удмуртия. Маму из Балезинского района осудили за избиение своих малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Суд установил, что обвиняемая является мамой малышей 2023 года рождения. В феврале 2024 она из-за громкого плача детей нанесла им многочисленные удары в голову и грудь. В результате малышам диагностировали закрытые черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытую травму грудной клетки с переломами ребер.

Решением суда детей передали под опеку в приемную семью. Напомним, ранее обвиняемую лишили родительских прав.

Суд отправил женщину в колонию общего режима на шесть лет.

Приговор не вступил в законную силу.