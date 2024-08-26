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Бездомные собаки покусали девочку в Ленинском районе Ижевска

10:30, 26 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Бездомные собаки покусали девочку в Ленинском районе Ижевска
10:30, 26 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
81
0
#Ижевск\n#собаки
Фото: unsplash.com (Jordan Davis)
81
0

Суд взыскал компенсацию морального вреда с администрации города.

Ижевск. Удмуртия. Ленинский райсуд Ижевска взыскал с администрации города компенсацию морального вреда в пользу ребёнка, покусанного бездомными собаками. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

В ходе рассмотрения дела установлено, что несовершеннолетняя девочка была покусана уличными собаками с бирками на ушах, в результате чего получила телесные повреждения, которые впоследствии привели к образованию неизгладимых шрамов.

Суд установил, что в результате противоправного бездействия ответчика, выразившегося в ненадлежащем исполнении обязанности по отлову бездомных собак, несовершеннолетней был причинён моральный вред. Суд пришёл к выводу о необходимости возложения на администрацию Ижевска ответственности перед потерпевшей.

С ответчика решено взыскать компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб.

10:30, 26 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
81
0
#Ижевск\n#собаки