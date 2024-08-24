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Вандалы надругались над общественным туалетом в центре села Вавож

10:30, 24 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Вандалы надругались над общественным туалетом в центре села Вавож
10:30, 24 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
306
0
#Вавож\n#туалет\n#вандализм
Фото: администрация Вавожского района
306
0

Селяне и администрация охвачены отчаянием и непониманием.

Вавож. Удмуртия. Акт бессмысленного вандализма произошёл в Вавоже. Как сообщает в соцсетях администрация Вавожского района Удмуртии, неизвестные прошлись по общественному туалету в центре села.

«Тема вандализма, к сожалению, стала наболевшей проблемой в нашем районе. В общественном туалете в парке села Вавож разбили окна, накидали мусор и засорили сантехнику. Большими усилиями мы стараемся делать наш любимый район комфортнее и уютнее. Не позволительно так поступать с трудом других людей. Просто нет слов... Неужели так важно всё сломать, уничтожить и жить в грязи и беспорядке? Было бы приятно вам и вашим близким, если на территории вашего домовладения устроить погром?» — говорится в сообщении.

Напомним, общественный туалет, открытый по многочисленным просьбам жителей райцентра заработал в январе 2024 года.

10:30, 24 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
306
0
#Вавож\n#туалет\n#вандализм