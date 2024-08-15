Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид

Молодая жительница Удмуртии получила срок за избиение мужчины

15:40, 15 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Молодая жительница Удмуртии получила срок за избиение мужчины
15:40, 15 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
120
0
#насилие\n#женщины\n#травмы\n#суды
Фото: unsplash.com (Alora Griffiths)
120
0

Она сломала потерпевшему пять ребер.

Кизнер. Удмуртия. Мама из Кизнерского района Удмуртии избила неприятеля, сломав ему пять ребер. Об этом сообщает пресс-служба Кизнерского районного суда.

Суд установил, что 28-летняя обвиняемая пришла домой, где находился 57-летний потерпевший. Из-за возникшей личной неприязни девушка в начале ударила его рукой в лицо, уронив мужчину на пол. Затем подсудимая не менее двух раз пнула лежачего в грудь. В результате потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью в виде переломов пяти ребер со смещением.

Суд учел, что в момент совершения преступления девушка отбывала наказание в виде ограничения свободы за другие преступления, при этом нарушала ограничительные меры. Учитывая также смягчающие обстоятельства, в том числе наличие малолетних детей, суд назначил виновной наказание в виде трех лет 20 дней с отсрочкой до момента достижения ребенком 14-летнего возраста. 

15:40, 15 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
120
0
#насилие\n#женщины\n#травмы\n#суды