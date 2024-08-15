Молодая жительница Удмуртии получила срок за избиение мужчины

Кизнер. Удмуртия. Мама из Кизнерского района Удмуртии избила неприятеля, сломав ему пять ребер. Об этом сообщает пресс-служба Кизнерского районного суда.

Суд установил, что 28-летняя обвиняемая пришла домой, где находился 57-летний потерпевший. Из-за возникшей личной неприязни девушка в начале ударила его рукой в лицо, уронив мужчину на пол. Затем подсудимая не менее двух раз пнула лежачего в грудь. В результате потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью в виде переломов пяти ребер со смещением.

Суд учел, что в момент совершения преступления девушка отбывала наказание в виде ограничения свободы за другие преступления, при этом нарушала ограничительные меры. Учитывая также смягчающие обстоятельства, в том числе наличие малолетних детей, суд назначил виновной наказание в виде трех лет 20 дней с отсрочкой до момента достижения ребенком 14-летнего возраста.