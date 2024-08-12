Уголовное дело в отношении двух руководителей «Ижавиа» поступило в суд

Ижевск. Удмуртия. Уголовное дело в отношении руководителя топливно-заправочного комплекса и директора по строительству АО «Ижавиа» поступило в суд. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда.

Напомним, директор по строительству «Ижавиа» обвиняется в том, что в конце 2023 года он получил взятку размером миллион рублей от юрлица при посредничестве директора топливно-заправочного комплекса. По данным следствия, представитель коммерческой организации — взяткодатель — передал деньги за способствование заключения договора финансовой аренды на поставку лифтового оборудования, обеспечение приемки выполненных работ, их оплату.

Судебное заседание назначено на 19 августа.