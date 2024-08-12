Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид

Уголовное дело в отношении двух руководителей «Ижавиа» поступило в суд

15:40, 12 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Уголовное дело в отношении двух руководителей «Ижавиа» поступило в суд
15:40, 12 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
156
0
#Ижавиа\n#взятки\n#суды
Фото: ИА «Сусанин»
156
0

19 августа состоится судебное заседание.

Ижевск. Удмуртия. Уголовное дело в отношении руководителя топливно-заправочного комплекса и директора по строительству АО «Ижавиа» поступило в суд. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда.

Напомним, директор по строительству «Ижавиа» обвиняется в том, что в конце 2023 года он получил взятку размером миллион рублей от юрлица при посредничестве директора топливно-заправочного комплекса. По данным следствия, представитель коммерческой организации — взяткодатель — передал деньги за способствование заключения договора финансовой аренды на поставку лифтового оборудования, обеспечение приемки выполненных работ, их оплату.

Судебное заседание назначено на 19 августа. 

15:40, 12 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
156
0
#Ижавиа\n#взятки\n#суды