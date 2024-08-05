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Сотрудники Госавтоинспекции в Ижевске спасли мужчину в загоревшемся доме

11:05, 05 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
Сотрудники Госавтоинспекции в Ижевске спасли мужчину в загоревшемся доме
11:05, 05 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
209
0
#Ижевск\n#МЧС\n#Госавтоинспекция\n#пожары
Фото: ru.freepik.com
209
0

Экипаж ГАИ во время патрулирования обнаружил пожар в частном доме и принял меры к его ликвидации.

Ижевск. Удмуртия. Главное управление МЧС России по Удмуртии выразило благодарность сотрудникам Госавтоинспекции за оперативные действия по обнаружению и ликвидации пожара, который мог привести к гибели человека. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС РФ по УР.

24 июля около 00:00 при патрулировании территории Ленинского района Ижевска члены экипажа патрульно-постовой службы ГАИ заметили, что в одном из частных деревянных домов на улице Олега Кошевого горит стена.

Инспекторы приступили к оперативным действиям: с помощью штатного огнетушителя из служебного автомобиля начали сбивать пламя, вошли в дом, где обнаружили пожилого спящего хозяина, разбудили его, вывели на улицу, и стали проливать место горения водой.

Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Причину устанавливает дознаватель МЧС России.

Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике выразило благодарность сотрудникам Госавтоинспекции МВД по Удмуртии Михаилу Охотникову, Алексею Федорову и Александру Сераеву за правильные и решительные действия при обнаружении пожара и предотвращение возможной гибели человека.

11:05, 05 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
209
0
#Ижевск\n#МЧС\n#Госавтоинспекция\n#пожары