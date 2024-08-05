Сотрудники Госавтоинспекции в Ижевске спасли мужчину в загоревшемся доме

Ижевск. Удмуртия. Главное управление МЧС России по Удмуртии выразило благодарность сотрудникам Госавтоинспекции за оперативные действия по обнаружению и ликвидации пожара, который мог привести к гибели человека. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС РФ по УР.

24 июля около 00:00 при патрулировании территории Ленинского района Ижевска члены экипажа патрульно-постовой службы ГАИ заметили, что в одном из частных деревянных домов на улице Олега Кошевого горит стена.

Инспекторы приступили к оперативным действиям: с помощью штатного огнетушителя из служебного автомобиля начали сбивать пламя, вошли в дом, где обнаружили пожилого спящего хозяина, разбудили его, вывели на улицу, и стали проливать место горения водой.

Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Причину устанавливает дознаватель МЧС России.

Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике выразило благодарность сотрудникам Госавтоинспекции МВД по Удмуртии Михаилу Охотникову, Алексею Федорову и Александру Сераеву за правильные и решительные действия при обнаружении пожара и предотвращение возможной гибели человека.