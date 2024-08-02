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Гость фестиваля «Улетай» предстанет перед судом за пинок полицейского в пах

12:00, 02 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Гость фестиваля «Улетай» предстанет перед судом за пинок полицейского в пах
12:00, 02 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
124
0
#Удмуртия\n#Улетай\n#суды
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
124
0

Обвиняемая также оскорбила инспектора ДПС и два раза ударила по лицу.

Сарапул. Удмуртия. Посетившую фестиваль «Улетай» девушку ждет суд за удар полицейского в пах. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Следствие установило, что ночью 14 июля 27-летняя ранее судимая обвиняемая оказалась недовольна действиями инспектора ДПС, оскорбила его, после чего ударила сотрудника в лицо и пнула в пах.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За данное преступление девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в этом году рок-фестиваль «Улетай» собрал рекордное количество гостей.

12:00, 02 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
124
0
#Удмуртия\n#Улетай\n#суды