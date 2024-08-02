Гость фестиваля «Улетай» предстанет перед судом за пинок полицейского в пах

Сарапул. Удмуртия. Посетившую фестиваль «Улетай» девушку ждет суд за удар полицейского в пах. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Следствие установило, что ночью 14 июля 27-летняя ранее судимая обвиняемая оказалась недовольна действиями инспектора ДПС, оскорбила его, после чего ударила сотрудника в лицо и пнула в пах.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За данное преступление девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в этом году рок-фестиваль «Улетай» собрал рекордное количество гостей.