Гость фестиваля «Улетай» предстанет перед судом за пинок полицейского в пах

Обвиняемая также оскорбила инспектора ДПС и два раза ударила по лицу.
Сарапул. Удмуртия. Посетившую фестиваль «Улетай» девушку ждет суд за удар полицейского в пах. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.
Следствие установило, что ночью 14 июля 27-летняя ранее судимая обвиняемая оказалась недовольна действиями инспектора ДПС, оскорбила его, после чего ударила сотрудника в лицо и пнула в пах.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
За данное преступление девушке грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в этом году рок-фестиваль «Улетай» собрал рекордное количество гостей.