Рок-фестиваль «Улетай» в Удмуртии собрал 70 тысяч гостей

Лагуново. Удмуртия. Рок-фестиваль «Yлетай» (0+) в Удмуртии собрал 70 тысяч гостей со всей России и из-за рубежа. Об этом сообщает портал udmurt.ru.

Напомним, он состоялся 11-14 июля в поле у села Лагуново в Сарапульском районе Удмуртии. В 2024 году он прошёл уже в семнадцатый раз. В этом году его посетило рекордное количество гостей – 70 тысяч зрителей съехались из многих регионов России, а также из Казахстана, Узбекистана, Беларуси.

Фестиваль «Улетай» на сегодняшний день — один из самых масштабных в стране. Он продолжается четыре дня, музыканты выступают на трёх сценах. В этом году в афише фестиваля было более 100 имен и названий групп и исполнителей, в том числе легенды отечественной рок-сцены: Вячеслав Бутусов, «Ария», «Кино», «Пилот», «Пикник», «Мельница».

Основная часть зрителей фестиваля жила в палаточном городке на Yлетай-поле у села Лагуново, но многие каждый вечер возвращались на ночёвку в Сарапул и Ижевск: гостиницы в эти дни были переполнены.