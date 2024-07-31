Задержки рейсов могут возникнуть в аэропорту Ижевска из-за тумана

Ижевск. Удмуртия. Из-за погодных условий в аэропорту Ижевска образовались задержки рейсов. Об этом сообщает руководитель «Ижавиа» Александр Синельников в своем ТГ-канале.

Александр Синельников отмечает, что сгустившийся туман, а также пик сезона аэропорта Сочи привели к увеличению задержки до трех с лишним часов. В ижевском аэропорту она должна сократиться, а полностью войти в график планируется к утру 1 августа.

«Синоптики на следующие сутки предсказывают туманы. Соответственно, есть риск нерегулярности. Следите за оперативной информацией. Пассажирам рейсов по смс доводится необходимая информация», — написал гендиректор «Ижавиа».