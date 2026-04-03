Экипаж регаты из Удмуртии взял три бронзы на международном фестивале адаптивного спорта

09:30, 03 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Воткинский район\n#парусный спорт
Источник фото: vk.com/denisrusskih87
Жители Воткинского района вошли в число призёров в каждой из трёх гонок.

Воткинск. Удмуртия. Экипаж парусной регаты из Воткинского района Удмуртии взял три бронзы на международных соревнованиях. Как рассказал в соцсетях и. о. главы района Денис Русских, в Сочи завершился III Международный фестиваль адаптивного спорта «Импульс».

«Это событие, собравшее атлетов с инвалидностью из разных уголков планеты, стало ярким доказательством того, что настоящие границы существуют только в нашей голове. За несколько дней соревнований участники не просто боролись за медали — они меняли мир, демонстрируя упорство, силу воли и безграничные возможности человеческого духа», — написал руководитель района.

Он рассказал, что Воткинский район представлял экипаж парусной регаты Алексея и Светланы Черепановых из села Первомайский. В каждой из трёх гонок они смогли войти в число победителей, взяв бронзовые медали: в гонке «Золотой флот», в гонке «Серебряный флот». в гонке «Флот СВО».

