Воткинск. Удмуртия. Экипаж парусной регаты из Воткинского района Удмуртии взял три бронзы на международных соревнованиях. Как рассказал в соцсетях и. о. главы района Денис Русских, в Сочи завершился III Международный фестиваль адаптивного спорта «Импульс».

«Это событие, собравшее атлетов с инвалидностью из разных уголков планеты, стало ярким доказательством того, что настоящие границы существуют только в нашей голове. За несколько дней соревнований участники не просто боролись за медали — они меняли мир, демонстрируя упорство, силу воли и безграничные возможности человеческого духа», — написал руководитель района.

Он рассказал, что Воткинский район представлял экипаж парусной регаты Алексея и Светланы Черепановых из села Первомайский. В каждой из трёх гонок они смогли войти в число победителей, взяв бронзовые медали: в гонке «Золотой флот», в гонке «Серебряный флот». в гонке «Флот СВО».