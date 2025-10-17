Воткинск. Удмуртия. Фермеры Майя и Сергей Полунины впервые в этом году получили урожай ежевики в Воткинском районе УР. Как сообщает портал udmurt.ru, эта ягода стала настоящим трендом в последнее время не только в Удмуртии, но и в стране в целом.

«Мы впервые в этом году продавали ягодное ассорти, в коробке было 3 лотка с разными ягодами: малина, клубника, ежевика. Очень удивились, когда поняли, что каждый второй заказ покупателей — это ягодное ассорти», — отметил Сергей Полунин.

Чтобы увеличить урожай, фермеры на средства гранта «Агростартап» купили большую зимнюю теплицу 10х50 м, газель-рефрижератор, навесное оборудование для удаления ботвы, плёнкоукладчик. Сейчас заканчивается сборка теплицы, а весной хозяева планируют натянуть на готовый каркас плёнку и высадить в неё первую рассаду садовой клубники.

«Фермерская продукция пользуется большим спросом в Удмуртии, жители покупают её на рынках, заказывают через соцсети, находят фермеров благодаря «сарафанному радио», а также активно пользуются платформой Своё Родное, там можно выбрать натуральные, вкусные фермерские продукты и на часть продуктов оформить доставку», — отметил директор Удмуртского филиала Россельхозбанка Александр Чураков.

Свой урожай Полунины продают через соцсети, но спрос во многом превышает существующее предложение. В следующем году фермеры планируют собрать до 35 тонн ягод, в том числе благодаря новой технике и современной теплице.